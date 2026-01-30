Mansarda con palestra per papa Leone XIV la nuova casa nel Palazzo apostolico

Papa Leone XIV si prepara a trasferirsi nel Palazzo apostolico, lasciando la sua attuale residenza a Santa Marta. La nuova casa avrà una mansarda con una palestra, e si pensa che il cambio avverrà a breve. La decisione segna un passo importante, anche se ancora non c’è una comunicazione ufficiale. Intanto, i collaboratori si muovono per organizzare il trasloco.

(Adnkronos) – Da Santa Marta alla mansarda del Palazzo Apostolico. Dopo la scelta di papa Francesco di rompere con la tradizione andando a vivere a Casa Santa Marta per evitare l’isolamento, papa Leone XIV – dovrebbe essere questione ormai di poco – andrà a vivere nel Palazzo apostolico. Con una novità non da poco: la casa non sarà nel tradizionale appartamento dei Papi, bensì nel sottotetto, in pratica nella mansarda del Palazzo situata tra la terza loggia e il tetto. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Repubblica. I lavori di ristrutturazione nel Palazzo apostolico volgono al termine e il trasloco di Leone nei ‘soffittoni’ – come sono chiamati in Vaticano i locali mansardati dove in passato vivevano i segretari dei Papi – insieme ai suoi due segretari, don Edgar Rimaycuna e don Marco Billeri, avverrà a breve.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

