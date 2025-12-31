Leggera influenza poi la morte shock vicino alla sua amata Federico era un giovane papà

Federico Signoretto, 36 anni, residente a Chioggia, è deceduto nella propria abitazione. La sua morte, avvenuta in circostanze improvvise, ha scosso la famiglia, composta dalla compagna Ilaria e dal loro bambino. Dopo aver contratto una lieve influenza, Federico si è sentito male, ma le sue condizioni sono peggiorate in modo rapido e inaspettato. La vicenda ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Federico Signoretto, un giovane di soli 36 anni, è morto nella casa in cui viveva a Chioggia con la compagna Ilaria e con il figlio. È deceduto nel suo letto, improvvisamente e inaspettatamente. Nei giorni precedenti non c'era stata alcuna avvisaglia che avrebbe potuto far supporre a un malessere di così importante entità da decretare la morte di un giovane che pareva essere in salute. La piccola influenza. Sembrava essere stato colpito di recente da una lieve forma influenzale, seguita da un leggero mal di gola, come accade a tante persone in questo periodo invernale, ma nulla che potesse far presagire un epilogo tanto tragico e drammatico.

