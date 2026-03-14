Papa a Ponte Mammolo | dignità per i più fragili

Domani, papa Leone visiterà Ponte Mammolo per incontrare le persone più fragili della comunità. La visita si concentrerà sull’ascolto delle loro storie e delle difficoltà quotidiane. Durante l’evento, il Papa si soffermerà su temi legati alla dignità umana e all’attenzione verso chi vive in condizioni di vulnerabilità. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle modalità previste e sarà aperto a tutti i partecipanti.

La prossima visita pastorale di papa Leone a Ponte Mammolo, prevista per domani, si concentrerà sull’ascolto dei più vulnerabili e sulla riconquista della dignità umana. L’incontro finale del ciclo quaresimale vedrà il Pontefice nel quartiere romano vicino al carcere di Rebibbia, dove la comunità religiosa lavora quotidianamente con chi ha perso tutto. In un mondo segnato da conflitti globali, questa presenza assume un valore simbolico profondo vive ai margini della società. Una parrocchia che accoglie i caduti della vita. Don Domenico Romeo, unico parroco italiano presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, descrive il ruolo del clero in queste zone come una missione di recupero attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa a Ponte Mammolo: dignità per i più fragili Articoli correlati Papa a Ponte Mammolo: due agrigentini concelebrano conLa visita pastorale di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, prevista per domenica 15 marzo alle ore 16, vedrà la... Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioniQuinta e ultima visita pastorale del pontefice che ha deciso di salutare una parrocchia per ogni settore pastorale del vicariato Ultima tappa delle... Approfondimenti e contenuti su Ponte Mammolo Temi più discussi: Il Papa a Ponte Mammolo, comunità prossima ai fratelli detenuti di Rebibbia; Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioni; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, presenza vicina alle persone; Papa Leone: Messa nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Domani il Papa a Ponte Mammolo, 'qui aperti a ultimi e bisognosi'(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAR - Essere preti in queste zone vuol dire andare a raccogliere gli ultimi, quelli con grande difficoltà, cercando di aiutarli a camminare da soli, fare in modo che r ... msn.com Il Papa domani a Ponte Mammolo. Qui vicini ai bisognosiEssere preti in queste zone vuol dire andare a raccogliere gli ultimi, quelli con grande difficoltà, cercando di aiutarli a camminare da soli, fare in modo che ritrovino una dignità perduta. A parla ... rainews.it Domenica #15marzo #PapaLeoneXIV visiterà la parrocchia del sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, quinta e ultima tappa del suo percorso tra alcune comunità delle Diocesi di Roma. Qui si chiude questo primo itinerario sul vasto tessuto della città. Ponte - facebook.com facebook Visita pastorale alla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo” Messa con #PapaLeoneXIV Domenica #15marzo ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Quaresima #Roma @diocesidi x.com