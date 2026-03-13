Domenica 15 marzo alle 16, Papa Leone XIV visiterà la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Durante l’evento, due agrigentini parteciperanno come concelebranti alla messa. La visita pastorale è un momento importante per la comunità locale. Due figure di Agrigento saranno presenti in modo attivo nell’evento religioso.

La visita pastorale di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, prevista per domenica 15 marzo alle ore 16, vedrà la partecipazione attiva di due figure chiave legate alla provincia di Agrigento. Il cardinale vicario Baldo Reina e don Giuseppe Argento concelebreranno l’Eucaristia insieme al Pontefice, unendo le radici siciliane alla vita ecclesiale romana. L’incontro non sarà una semplice cerimonia formale ma coinvolgerà direttamente i volontari della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio, oltre a malati e persone senza dimora che usufruiscono dei servizi sociali del complesso parrocchiale. Questa quinta visita pastorale del nuovo pontificato segue il protocollo consolidato degli incontri precedenti, confermando un modello di prossimità sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa a Ponte Mammolo: due agrigentini concelebrano con

