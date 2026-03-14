Paolo Pilotto si ricandida | il sindaco tenta il bis oggi l' annuncio ufficiale

Oggi il sindaco annuncia ufficialmente la sua ricandidatura per un nuovo mandato, dopo aver già tentato di ottenere un secondo mandato in passato. Il nome di Pilotto era stato anticipato a ottobre, ma questa mattina si svolgerà la presentazione formale della sua candidatura. La decisione riguarda la corsa amministrativa per le prossime elezioni comunali.

Nella sede del Pd ci sarà la presentazione del candidato: riuscirà a conquistare per la seconda volta il cuore (e il voto) dei monzesi? Il suo nome era già stato annunciato a ottobre, ma questa mattina ci sarà la presentazione ufficiale: Paolo Pilotto tenta il bis. A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Monza il centrosinistra scende ufficialmente in campo presentando (o meglio ripresentando) quel candidato che proprio nel 2022 – scelto all’interno del Pd con le primarie e poi allargato all’ampia coalizione – aveva portato il centrosinistra a vincere le elezioni. Squadra che vince non si cambia e allora alle 11 di sabato 14 marzo nella sede dem di via Arosio ci sarà l’avvio ufficiale della campagna elettorale con la presentazione del candidato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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