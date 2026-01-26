Guida si ricandida a sindaco | nasce il Comitato per la rielezione

A Cesa, si avvicinano le elezioni comunali e il sindaco uscente Enzo Guida ha annunciato la propria candidatura per un nuovo mandato. In risposta, è stato costituito il Comitato per la rielezione, che supporta la sua ricandidatura. La campagna elettorale si avvia con l’obiettivo di presentare le proposte e i progetti per il futuro del paese, in un percorso di continuità e impegno civico.

Il gruppo "Noi Ci Siamo per Cesa" presto si riunirà per definire le cariche ed indicare i nominativi delle persone che faranno parte della delegazione, chiamata a partecipare al tavolo della coalizione Scatta il conto alla rovescia per le elezioni comunali a Cesa dove il sindaco uscente Enzo Guida ha annunciato la propria ricandidatura. A sostegno della rielezione dell'avvocato si è costituito il comitato civico "Noi Ci Siamo per Cesa". Nei prossimi giorni il gruppo si riunirà per definire le cariche ed indicare i nominativi delle persone che faranno parte della delegazione, chiamata a partecipare al tavolo della coalizione.

