Al PalaTerni arriva lo spettacolo di Paolo Crepet Il reato di pensare

Il 5 dicembre 2026, al PalaTerni, si terrà lo spettacolo di Paolo Crepet intitolato “Il reato di pensare”. Lo psichiatra e sociologo proporrà una riflessione sui temi della libertà di pensiero e delle sfide sociali contemporanee. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire questioni di attualità attraverso l’esperienza e il punto di vista di Crepet. Un appuntamento da non perdere per chi desidera confrontarsi con temi di grande rilevanza sociale.

Nuovo evento in programma al PalaTerni. Arriverà infatti in città lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, per il suo nuovo spettacolo "Il reato di pensare", in programma a Terni in data 5 dicembre 2026.Si tratterà di uno spettacolo intenso e attuale sul pensiero critico, la libertà e il coraggio.

