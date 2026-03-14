Palladino | Dopo il Bayern la squadra ha reagito bene è un punto meritato

Dopo aver subito sei gol dal Bayern Monaco, l’Atalanta ha ottenuto un pareggio a Milano contro una squadra di alto livello. Questo risultato è arrivato dopo una partita in cui i nerazzurri hanno mostrato determinazione e compattezza, riuscendo a limitare i danni e a conquistare un punto importante in vista delle prossime sfide. La partita si è conclusa con un risultato che premia lo sforzo della squadra.