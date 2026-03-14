Palladino | Dopo il Bayern la squadra ha reagito bene è un punto meritato
Dopo aver subito sei gol dal Bayern Monaco, l’Atalanta ha ottenuto un pareggio a Milano contro una squadra di alto livello. Questo risultato è arrivato dopo una partita in cui i nerazzurri hanno mostrato determinazione e compattezza, riuscendo a limitare i danni e a conquistare un punto importante in vista delle prossime sfide. La partita si è conclusa con un risultato che premia lo sforzo della squadra.
Milano. Dopo i sei gol incassati dal Bayern Monaco, il pareggio di San Siro. L’Atalanta rialza immediatamente la testa, volta pagina e dimentica la serata-no di Champions League strappando un punto in casa della capolista con un finale di slancio, rimontando ancora una volta e trovando la rete nel finale. Non mollare mai. Raffaele Palladino esprime soddisfazione proprio sotto questo punto di vista, per la reazione, raccontando il piano-gara preparato con attenzione e lodando l’impatto dei cambi. leggi anche. Serie a, 29ª giornata Krstovic risponde a Pio Esposito e spezza il tabù Inter: l’Atalanta strappa l’1-1 a San Siro. Inter-Atalanta 1-1, le parole di Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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