Dopo il pareggio contro l’Inter, Raffaele Palladino ha commentato la prestazione della squadra. Ha detto che i giocatori hanno risposto bene, nonostante possano esserci state tensioni o difficoltà. Palladino ha anche espresso la sua opinione sugli episodi di gioco, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di DAZN.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo»

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PALLADINO CRITICA IL RIGORE ASSEGNATO AL LIVERPOOL CONTRO L’INTER, CON RISPOSTA DI CHIVU • #Chivu

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Dopo le polemiche scoppiate a seguito degli episodi chiave nel finale di Inter-Atalanta, l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando nel dettaglio le due situazioni che hanno acceso il dibattito - facebook.com facebook

L' #Atalanta ha meritato il pareggio: decisivi i cambi di #Palladino perché Ederson, Krstovic e Sulemana danno qualità, velocità e concretezza alla pressione bergamasca, molto più di quanto avevano fatto Zalewski, Scamacca e Samardzic E l'Atalanta aveva g x.com