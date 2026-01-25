Dopo la partita, Palladino sottolinea come la reazione della squadra sia stata forte, con un attacco deciso. La vittoria è stata il risultato di un impegno collettivo, mentre Carnesecchi si distingue per prestazioni straordinarie. Un momento di ripresa importante, che dimostra la capacità della squadra di affrontare e superare le difficoltà, mantenendo un approccio equilibrato e concentrato.

DOPO IL MATCH. «E’ stata una vittoria corale. Carnesecchi sta facendo cose straordinarie - dice mister Palladino -. M’è piaciuto Krstovic quand’è entrato, anche De Roon ed Ederson che hanno alzato il livello, Scalvin i che ha fatto tutta la partita, Raspadori». «Il grande passo avanti è stato arrivare bene a questa partita. I primi due giorni dopo il match perso con l’Athletic Bilbao sono stati difficili, ci ha fatto male». Dopo il 4-0 dell’Atalanta al Parma, l’allenatore Raffaele Palladino rileva le differenze dal mercoledì alla domenica. «Mi sono arrabbiato solo a fine primo tempo, quando ho visto un po’ di leggerezza: non voglio personalismi e superficialità» «Siamo stati dentro la partita dal primo minuto all’ultimo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«La squadra ha reagito e attaccato». Palladino: superato il contraccolpo della Champions

