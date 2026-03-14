Pali rigori sbagliati e revocati | il Cesena ferma il Frosinone Poker Bari debutto super per il tecnico Caserta

Il Cesena ha fermato il Frosinone con una partita caratterizzata da pali, rigori sbagliati e rivisti. Il Bari ha vinto con un punteggio di quattro reti, mentre il nuovo tecnico Caserta ha esordito con successo. La Juve Stabia ha pareggiato contro la Carrarese, mentre il Padova ha subito la seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro il Catanzaro all’Euganeo.

Al Manuzzi succede di tutto tra Cesena e Frosinone: quattro gol, tre legni, un rigore sbagliato e un altro revocato dal Var. La squadra di Alvini prova a scappare due volte con Corrado e Ghedjemis, gli uomini di Mignani non si arrendono trascinati dalla doppietta di uno strepitoso Corazza. Finisce 2-2: prima dell’intervallo Palmisani aveva parato un rigore a Shpendi, addirittura due i pali colpiti da Berti. A inizio gara anche una traversa di Cicchella. I gialloblù conquistano il settimo risultato utile consecutivo e salgono a 59 punti, momentaneamente a -1 dal Monza secondo impegnato alle 17.15 contro il Palermo. Il Catanzaro ha pochi problemi contro il Padova all’Euganeo: decidono Alesi e una doppietta di Iemmello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pali, rigori sbagliati e revocati: il Cesena ferma il Frosinone. Poker Bari, debutto super per il tecnico Caserta Articoli correlati Corazza salva Mignani: tra pali, rigori sbagliati e revocati il Cesena pareggia col FrosinoneGirandola di gol al Manuzzi, una doppietta di Corazza riacciuffa due volte il Frosinone e fa respirare il tecnico del Cesena Girandola di gol, ma... Leggi anche: La manita del Venezia, il tris del Monza, ma il Frosinone vince e resta primo. Squillo Bari a Cesena