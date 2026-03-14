Corazza salva Mignani | tra pali rigori sbagliati e revocati il Cesena pareggia col Frosinone

Il match tra Cesena e Frosinone si è concluso con un punteggio di 2-2, dopo una partita ricca di emozioni. Corazza ha segnato una doppietta, contribuendo al pareggio, mentre la gara è stata segnata anche da pali, rigori sbagliati e momenti di revoca. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un intenso scambio di occasioni e decisioni arbitrali.

Girandola di gol al Manuzzi, una doppietta di Corazza riacciuffa due volte il Frosinone e fa respirare il tecnico del Cesena Girandola di gol, ma anche pali, rigori sbagliati e revocati: Cesena-Frosinone finisce 2-2 ed è Corazza (doppietta) che salva Mignani. Ciociari riacciuffati due volte dopo i gol di Corrado e Ghedjemis. Il Cavalluccio sale a 40 punti in classifica. Al terzo minuto Cerri non ha il killer instinct, destro debole parato da Palmisani. ‘Trasferte libere’ recita la maxi coreografia esibita dalla Curva Mare. Al 13esimo lancio perfetto di Castagnetti per Bisoli che spara alto da pochi passi. Al 16esimo ci prova anche Guidi con un tiro a girare, palla alta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Trevisani sicuro: «Vi dico il vero problema di questa Inter. E sui rigori sbagliati col Bologna c’è un tema»Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Leggi anche: Il Frosinone pareggia al 95', ma non basta: ora c'è il Venezia in testa. Cesena, la crisi continua