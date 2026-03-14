Nella partita di Serie A tra Udinese e Juventus, Boga ha messo in mostra una prestazione superiore alle aspettative, mentre Yildiz si è distinto come una vera forza della natura. L'allenatore Spalletti ha ottenuto la vittoria concentrandosi su due aspetti chiave. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti, con giudizi che riflettono le loro performance durante il match.

di Marco Baridon Pagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526 Perin 6 – Protetto bene dalla difesa della Juventus. Un paio di interventi centrali, arpionati senza particolari problemi. Kalulu 6 – Se in fase offensiva spinge – ma senza troppa costanza – in copertura va in difficoltà in marcatura su Atta. Due letture sbagliate contro il connazionale che aprono spazi velenosi: la mancanza di precisione del calciatore dell’Udinese lo ‘grazia’. Bremer 6.5 – Il duello con Davis è uno dei più suggestivi e importanti della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Udinese Juve: Boga supera se stesso, Yildiz forza della natura. Spalletti la vince su due aspetti VOTI

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