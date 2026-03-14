Pagelle Napoli Lecce | Politano da sogno Hojlund brilla! Bene Banda e Ngom I VOTI

Nel match di Serie A tra Napoli e Lecce, sono stati assegnati i voti ai protagonisti del campo. Politano si è distinto con una prestazione da sogno, mentre Hojlund ha mostrato brillantezza. Banda e Ngom sono stati giudicati positivamente per le loro prestazioni. La partita si è conclusa con i giudizi sui singoli che evidenziano l’impatto di alcuni giocatori chiave.

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