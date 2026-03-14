PAGELLE NAPOLI-LECCE 2-1 | azzurri in rimonta con un Politano-show

Da calciomercato.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Lecce, disputato allo stadio Diego Maradona alle ore 18, i padroni di casa hanno vinto 2-1 dopo una rimonta. Politano si è distinto con una prestazione che ha attirato l’attenzione, mentre i voti assegnati hanno evidenziato i giocatori più e meno efficaci della partita. La sfida ha visto i partenopei ottenere i tre punti contro i salentini.

Voti, top e flop di Napoli-Lecce, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La gara si è giocata al Diego Maradona di Napoli con fischio d’inizio alle ore 18.00. I padroni di casa cercano di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, gli ospiti per la salvezza. Pagelle Napoli-Lecce (ANSA) Calciomercato.it Pronti via vanno in vantaggio gli ospiti un po’ a sorpresa, angolo battuto da Gallo, svetta Siebert e Meret non può nulla. Inizio shock per la squadra di Antonio Conte che rischia di prenderne anche un altro quando, di nuovo, su calcio d’angolo colpisce al lato Tiago Gabriel dopo un’uscita rischiosa del portiere azzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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