PAGELLE NAPOLI-LECCE 2-1 | azzurri in rimonta con un Politano-show

Nel match tra Napoli e Lecce, disputato allo stadio Diego Maradona alle ore 18, i padroni di casa hanno vinto 2-1 dopo una rimonta. Politano si è distinto con una prestazione che ha attirato l’attenzione, mentre i voti assegnati hanno evidenziato i giocatori più e meno efficaci della partita. La sfida ha visto i partenopei ottenere i tre punti contro i salentini.

Voti, top e flop di Napoli-Lecce, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La gara si è giocata al Diego Maradona di Napoli con fischio d’inizio alle ore 18.00. I padroni di casa cercano di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, gli ospiti per la salvezza. Pagelle Napoli-Lecce (ANSA) Calciomercato.it Pronti via vanno in vantaggio gli ospiti un po’ a sorpresa, angolo battuto da Gallo, svetta Siebert e Meret non può nulla. Inizio shock per la squadra di Antonio Conte che rischia di prenderne anche un altro quando, di nuovo, su calcio d’angolo colpisce al lato Tiago Gabriel dopo un’uscita rischiosa del portiere azzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE NAPOLI-LECCE 2-1: azzurri in rimonta con un Politano-show Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Napoli-Lecce 2-1, Politano la ribalta: Champions in cassaforteIl Napoli riesce a trovare i 3 punti in rimonta contro il Lecce, grazie alle reti di Hojlund e Politano, autore anche di un assist. Contenuti utili per approfondire PAGELLE NAPOLI LECCE 2 1 azzurri in... Temi più discussi: Le pagelle di Napoli-Torino: Alisson Santos segna e dà spettacolo, per Elmas e Politano una prestazione di grandissima sostanza; Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullati; Napoli-Torino: le pagelle di Stefano Esposito - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Scatto Champions del Napoli, Torino battuto 2-1. PAGELLE NAPOLI-LECCE 2-1: azzurri in rimonta con un Politano-showVoti, top e flop di Napoli-Lecce, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La gara si è giocata al Diego Maradona di Napoli con fischio d’inizio alle ore 18.00. I padroni di casa cercano di c ... calciomercato.it Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il "Conte resta") 2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli - facebook.com facebook 19 - Matteo Politano è il 19° marcatore diverso per il Napoli in questa #SerieA : la formazione partenopea è quella che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori nei maggiori cinque campionati europei in corso. Collettivo. #NapoliLecce x.com