Pagelle gigante Are 2026 | Scheib è la nuova regina Che duello tra Aicher e Shiffrin

Nella gara di gigante di Are 2026, Julia Scheib ha conquistato la vittoria e la coppa di specialità, ottenendo il massimo dei voti. Tra gli altri atleti in gara, Aicher e Shiffrin si sono sfidati in un duello molto seguito. La competizione ha visto diverse performance di rilievo, con Scheib che si è distinta come protagonista assoluta.

PAGELLE GIGANTE ARE 2026 . Julia Scheib 10: l’austriaca si prende tutto nella gara svedese. Vittoria e soprattutto coppa di gigante. Un trionfo meritatissimo al termine di una stagione dove è stata nettamente la migliore con ben quattro vittorie all’attivo. Oggi ha retto benissimo la pressione, marcando nella prima manche Camille Rast e poi portandosi al comando al termine della seconda, mettendo così spalle al muro la rivale. Alla fine è grande festa e l’Austria ritrova la coppa di gigante dieci anni dopo. Paula Moltzan e Alice Robinson 8: salgono entrambe sul podio. L’americana è seconda ed è il suo decimo podio in Coppa del Mondo anche se manca sempre la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle gigante Are 2026: Scheib è la nuova regina. Che duello tra Aicher e Shiffrin Articoli correlati Pagelle gigante Kronplatz 2026: Brignone è subito competitiva. Scheib vince ancoraFederica Brignone 9: verrebbe quasi da metterle dieci visto che era difficilmente ipotizzabile un tale ritorno in gara dopo nove mesi da quel... Leggi anche: Pagelle slalom Spindleruv Mlyn 2026: Shiffrin da leggenda, Rast non molla, Aicher c’è ovunque, Della Mea passo indietro Contenuti utili per approfondire Pagelle gigante Temi più discussi: Pagelle gigante Kranjska Gora 2026: Braathen riapre la contesa. Odermatt fatica, Vinatzer sempre in crisi; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Pagelle discesa Val di Fassa 2026: Laura Pirovano da piazzata alle porte del mito; Aicher non mette pressione a Shiffrin; Milan-Inter 1-0, le pagelle del derby: Estupinian stupisce, Pio Esposito e Bonny non pungono. Pagelle gigante Are 2026: Scheib è la nuova regina. Che duello tra Aicher e ShiffrinPAGELLE GIGANTE ARE 2026 Julia Scheib 10: l'austriaca si prende tutto nella gara svedese. Vittoria e soprattutto coppa di gigante. Un trionfo ... oasport.it Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeSabato 14 marzo ad Are (Svezia) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che vedrà scattare la ... oasport.it #FiorentinaParma, pagelle VN: #Dodò rischia di combinarla. #Piccoli, spreco gigante x.com Il Milan vince 1-0 con Estupiñan e una grande prova di squadra: le nostre pagelle - facebook.com facebook