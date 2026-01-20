Le pagelle gigante femminile di Kronplatz 2026 evidenziano la pronta competitività di Federica Brignone, che ritorna in gara dopo nove mesi di assenza. La sua prestazione è valutata con un 9, un risultato notevole considerando il lungo recupero. La vittoria di Scheib conferma la competitività delle atlete in questa stagione. Di seguito, un'analisi dettagliata delle prestazioni e delle classifiche.

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ 2026 . Federica Brignone 9: verrebbe quasi da metterle dieci visto che era difficilmente ipotizzabile un tale ritorno in gara dopo nove mesi da quel terribile infortunio. Sfiora già l’ingresso tra le prime cinque della classifica e soprattutto lancia un segnale a tutta la Coppa del Mondo. La “Tigre” è tornata e tra un paio di settimane a Cortina la medaglia olimpica diventa molto più di un sogno. Julia Scheib 9: merita la coppa di gigante e lo dimostra anche in quel di Kronplatz, vincendo su una delle piste più dure di tutta la Coppa del Mondo. Quarto successo stagionale e una seconda manche strepitosa per l’austriaca che risale di due posti e si porta sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle gigante Kronplatz 2026: Brignone è subito competitiva. Scheib vince ancora

Gigante di Kronplatz, vince ancora Scheib: splendida Brignone al rientroFederica Brignone fa il suo primo rientro dopo un infortunio di 10 mesi, dimostrando ancora una volta il suo talento.

Gigante di Kronplatz, Brignone emoziona al rientro: è sesta, vince ScheibNel gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 20252026, Julia Scheib conquista la vittoria, confermando un ottimo ritorno dopo l’infortunio.

