Pagelle slalom Spindleruv Mlyn 2026 | Shiffrin da leggenda Rast non molla Aicher c’è ovunque Della Mea passo indietro

Le pagelle dello slalom di Spindleruv Mlyn 2026 offrono un quadro chiaro delle prestazioni dei protagonisti. Mikaela Shiffrin, con 108 vittorie in Coppa del Mondo, si conferma ancora una volta una leggenda. Rast dimostra determinazione, Aicher si distingue per presenza costante, mentre Della Mea attraversa un momento di difficoltà. Analizziamo i risultati e le prestazioni emerse in questa gara di inizio stagione.

PAGELLE SLALOM SPINDLERUV MLYN . Domenica 25 gennaio MIKAELA SHIFFRIN 108 e lode: 108 come le vittorie in Coppa del Mondo. La lode per la Coppa di slalom numero 9 della carriera. Incredibile. Pazzesca. Dominante. Inarrivabile. La fuoriclasse nativa di Vail centra il successo numero 71 tra le porte strette e continua nel suo dominio assoluto. Nella prima manche a Spindleruv Mlyn rifila distacchi abissali a tutte le rivali. Nella seconda inizia gestendo, poi lascia andare gli sci e piazza il miglior tempo anche in quella occasione. 1.67 su Rast, 2.18 su Aicher. Una vittoria folle. CAMILLE RAST 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

