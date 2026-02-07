Palermo-Empoli 3-2 le pagelle | Pohjanpalo famelico Joronen provvidenziale
Il Palermo batte l’Empoli 3-2 al Barbera dopo una partita intensa e piena di emozioni. I rosanero trovano il gol decisivo negli ultimi minuti, portando a casa una vittoria fondamentale. Pohjanpalo si mostra ancora una volta affamato di rete, mentre Joronen si conferma una figura chiave con interventi decisivi. Si tratta dell’undicesimo risultato utile di fila per il Palermo, che ora guarda con fiducia al futuro.
Una vittoria sofferta ma di estrema importanza per il Palermo di Pippo Inzaghi: 3-2 all'Empoli al Barbera e undicesimo risultato utile di fila ottenuto. Pohjanpalo firma una doppietta, Joronen decisivo con le sue parate: Inzaghi può sorridere in vista del turno infrasettimanale contro la Samp.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Empoli
Da una regione simbolo di Babbo Natale, arrivano due giocatori finlandesi che stanno contribuendo significativamente al Palermo: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen.
Ultime notizie su Palermo Empoli
