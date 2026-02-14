PAGELLE E TABELLINO Lazio-Atalanta 0-2 | Ederson e Zalewski lanciano la Dea

Ederson e Zalewski hanno segnato i gol che hanno portato l’Atalanta a vincere 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, lasciando i biancocelesti senza punti nella partita di domenica. La squadra bergamasca ha sfruttato al meglio le occasioni create, mentre i padroni di casa hanno faticato a trovare il ritmo giusto. I tifosi presenti hanno assistito a una partita intensa, con l’Atalanta che ha mostrato una buona organizzazione in campo.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 25° giornata del campionato di Serie A. La Lazio sbatte sul palo L'Atalanta espugna l'Olimpico, batte la Lazio nell'anticipo della venticinquesima giornata di campionato, e torna al sesto posto, scavalcando il Como (battuto in casa dalla Fiorentina) e rilanciando le proprie ambizioni europee. Il miglior viatico in previsione dell'andata dei play off contro il Borussia Dortmund. La Lazio, senza Romagnoli, Pedro e Zaccagni, non riesce a ripetere la bella prestazione contro il Bologna e recrimina per i tanti errori sotto porta.