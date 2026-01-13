Ciclismo turismo e valorizzazione del territorio | in arrivo la prima edizione del ' Peccioli Gravel Clinic'

A partire da martedì 13 gennaio saranno aperte le iscrizioni alla prima edizione della 'Peccioli Gravel Clinic'. Questo evento di tre giorni è pensato per ciclisti di tutti i livelli interessati a approfondire le proprie competenze nel ciclismo gravel, promuovendo il turismo e la valorizzazione del territorio locale. Un’occasione per scoprire le bellezze di Peccioli e migliorare la propria esperienza su strada.

Si aprono martedì 13 gennaio le iscrizioni alla ‘Peccioli Gravel Clinic’, un nuovo evento di tre giorni pensato per chi vuole scoprire o migliorare il proprio rapporto con la bici gravel. Un’esperienza che unisce cicloturismo, tecnica di guida e il contesto unico di Peccioli e della Valdera, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Degustazioni e valorizzazione del territorio: Ortona accoglie la prima edizione di “Olearia” Leggi anche: Bmt, turismo religioso e valorizzazione del territorio: successo a Paestum per il Meeting Anima La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Novara bici speciali per promuovere il turismo inclusivo; Passo avanti per la ciclopista. Il percorso costeggerà l’Arno; «Sostenere le attività di valorizzazione di Isola Serfini»; In Franciacorta 30 colonnine per ricaricare le biciclette elettriche. Ciclismo, turismo e valorizzazione del territorio: in arrivo la prima edizione del 'Peccioli Gravel Clinic' - Si aprono martedì 13 gennaio le iscrizioni alla ‘Peccioli Gravel Clinic’, un nuovo evento di tre giorni pensato per chi vuole scoprire o migliorare il proprio rapporto con la bici gravel. pisatoday.it

Turismo sostenibile e valorizzazione territori, iniziativa Adoc - Una giornata all insegna del turismo sostenibile, lento e immersivo, e della valorizzazione del territorio. ansa.it

Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio, presentato il nuovo corso di laurea all’Università - Genova – Paesaggi del turismo sostenibile, lingua inglese per il turismo, sociologia del turismo e dei processi di riconversione territoriale ma anche geografia dell'ambiente e dei cambiamenti ... ilsecoloxix.it

Bagno di Romagna. Bando Eventi 2026, nuove risorse per ciclismo, turismo, sport e cultura x.com

BANDO EVENTI 2026 - Ciclismo, Turismo, Sport e Cultura. Anche quest’anno il Comune di Bagno di Romagna ripropone il Bando Eventi, un'opportunità per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e per le ASD di ottenere finanziamenti per iniziative cultu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.