A Serravalle a Po, nel Mantovano, un cascinale pericolante è stato trovato con rifiuti, tra cui eternit, accumulati illegalmente. Le autorità hanno effettuato un sequestro preventivo e denunciato un padre e un figlio coinvolti nell’operazione. L’intervento si è concluso con la confisca dei materiali e la denuncia dei due uomini.

Serravalle a Po (Mantova), 14 marzo 2026 – Un sequestro preventivo d’urgenza e due persone (padre e figlio) denunciate. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri della stazione di Sustinente, impegnati in controlli mirati finalizzati alla tutela dell’ambiente. Nell’ambito di questi controlli i militari hanno sorpreso un uomo di 76 anni mentre stava scaricando dal suo furgone rifiuti metallici, tra i quali una rete di ferro, pezzi meccanici e freni di auto, in un’area di pertinenza di un cascinale, di proprietà del figlio 30enne, a Serravalle a Po. A quel punto i carabinieri hanno deciso di eseguire un sopralluogo dell’intera area di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accatastavano rifiuti (anche eternit) in un cascinale pericolante: padre e figlio denunciati nel Mantovano

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