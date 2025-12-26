con un pericoloso nunchaku nel bar e pregiudicati tra i clienti il questore sospende la licenza a un bar

Pregiudicati tra i clienti e un avventore sorpreso con un nunchaku in metallo, un'arma tradizionale diffusa in alcuni dell'Oriente e nota anche come l'arma delle “tartarughe Ninja”.A seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

