Con un pericoloso Nunchaku nel bar e pregiudicati tra i clienti il questore sospende la licenza a un bar

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pregiudicati tra i clienti e un avventore sorpreso con un nunchaku in metallo, un'arma tradizionale diffusa in alcuni dell'Oriente e nota anche come l'arma delle “tartarughe Ninja”.A seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

con un pericoloso nunchaku nel bar e pregiudicati tra i clienti il questore sospende la licenza a un bar

© Milanotoday.it - Con un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un bar

Leggi anche: Arezzo, il Questore sospende la licenza a un bar del centro: “ritrovo di persone pericolose”

Leggi anche: Acireale, troppi pregiudicati frequentano il bar: il Questore sospende l’attività

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

pericoloso nunchaku bar pregiudicatiCon un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un bar - A seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il Girasole, in via Dei Panigarola (Corvetto). milanotoday.it

pericoloso nunchaku bar pregiudicatiRisse, cattive compagnie e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiusi due bar a Milano e Cerro Maggiore - La decisione del questore Bruno Megale di sospendere temporaneamente la licenza a due locali pubblici. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.