Otepää | Lægreid vince con 19 20 Hofer settimo nel caos

Nell'inverno di Otepää, in Estonia, il biathlon ha visto il successo del norvegese Sturla Holm Lægreid, che ha concluso l'inseguimento maschile con un punteggio perfetto al poligono su 20 colpi. Durante la gara, il vento ha creato condizioni difficili, mentre il concorrente austriaco si è classificato settimo, in mezzo al caos della competizione.

Nel freddo ventoso di Otepää, in Estonia, il norvegese Sturla Holm Lægreid ha imposto la sua legge assoluta sulla neve estone, vincendo l’inseguimento maschile della Coppa del Mondo con un punteggio al poligono perfetto su 20 colpi. Mentre le temperature toccavano i 13°C e il vento rendeva il tiro una sfida quasi impossibile, l’altoatesino Lukas Hofer ha saputo mantenere la calma per chiudere settimo, dimostrando che il talento italiano non si ferma davanti alle avversità meteorologiche. L’evento si è svolto nel contesto della penultima tappa del calendario mondiale, dove le condizioni atmosferiche hanno agito come un filtro spietato per la precisione dei tiratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Otepää: Lægreid vince con 19/20, Hofer settimo nel caos Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää... LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: pesante zero a terra di Hofer!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAMMA MIA! Nawrath mangia 5? a Jacquelin nel primo chilometro del 3° giro! 16:03 Lotta serrata tra Frey e...