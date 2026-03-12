LIVE Biathlon Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA | l’Italia si affida a Hofer

Oggi si svolge la sprint maschile di biathlon a Otepää, in Estonia, dove gli atleti si preparano per i prossimi Campionati mondiali. La gara viene trasmessa in diretta e l’Italia si affida a Hofer, che rappresenta la squadra nazionale. La competizione si tiene nella località che ospiterà l’evento mondiale e serve da test in vista delle prossime sfide internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää (EST), località dove nella prossima stagione si disputeranno i Campionati mondiali e che quindi si testa con il grande evento all’orizzonte. L’Italia, appunto, si affida al vecchio leone Lukas Hofer, un monumento dello sport italiano, che da oltre 15 anni tiene banco al massimo livello della Coppa del Mondo di biathlon maschile. L’azzurro è sicuro di disputare quella che sarà l’ultima mass start della stagione riservata ai primi 25 della classifica generale, forte della provvisoria 14^ piazza. Oggi l’occasione è buona per provare a spingersi nella top 6, o quantomeno nella top 10, per avere una buona posizione d’attacco nell’inseguimento che si disputerà nel fine settimana estone. 🔗 Leggi su Oasport.it

