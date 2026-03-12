LIVE Biathlon Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA | pesante zero a terra di Hofer!

In diretta da Otepää, durante la gara di biathlon maschile, Hofer ha commesso un errore pesante, trovandosi con zero a terra. Nel primo chilometro del terzo giro, Nawrath ha superato Jacquelin, mentre Frey e Fillon Maillet si sono affrontati in una lotta serrata, con il secondo che ha guadagnato quattro secondi nell’ultimo giro. La competizione si sta facendo molto animata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAMMA MIA! Nawrath mangia 5? a Jacquelin nel primo chilometro del 3° giro! 16:03 Lotta serrata tra Frey e Fillon Maillet, dovrebbe farcela il secondo che gli ha preso 4? nell'ultimo giro. Botn non ce la fa a riprendere i due. 16:03 Laegreid ancora sui tempi di Jacquelin, difficile battere il francese che ha sparato velocissimo. NAWRATH! Zero, doppio zero! Con i suoi tempi, ma esce secondo a +17? e può difendersi da Frey ma soprattutto da Fillon Maillet. Hofer tiene nell'ultimo giro: forza! Fillon Maillet ha ripreso Frey, ma sta perdendo anch'egli su Botn. 16:00 Ultimo giro pazzesco di Botn che sta tirando giù 10 secondi al chilometro praticamente su tutti.