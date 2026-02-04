L’osservatorio ambientalista | Nuovi poli produttivi e depositi generatori di traffico e smog

La Provincia di Monza e della Brianza riceve nuove raccomandazioni dall’Osservatorio Ambientalista. I rappresentanti chiedono di valutare attentamente i nuovi poli produttivi e i depositi, che potrebbero aumentare traffico e smog nella zona. La discussione si concentra sull’impatto ambientale e sulla tutela del territorio.

Il Coordinamento ambientalista Osservatorio Ptcp di Monza e Brianza fa una serie di raccomandazioni di principio alla Provincia sull’uso del territorio. In particolare, raccomanda che non siano accolte le proposte di ulteriori edificazioni, aumento del consumo di suolo libero e nuovi carichi urbanistici e di traffico sulla rete stradale. Fa riferimento ai cosidetti ’ ambiti vallivi ’, cioè sistemi ambientali complessi, fondamentali per la tutela del paesaggio, la biodiversità, i fontanili e le attività agricole. Il principio cardine dovrà essere la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana delle numerose aree dismesse per favorire progetti innovativi e sostenibili, sia per le zone solcate da corsi d’acqua che per quelle asciutte che comunque sono strategiche per lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

