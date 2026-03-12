Ospedale Carpi | unica offerta privata via libera

L’avviso pubblico per il nuovo ospedale di Carpi si è concluso con una sola proposta da parte di un soggetto privato. La proposta è stata presentata entro i termini stabiliti e ora si attende la valutazione da parte delle autorità competenti. Nessun altro soggetto ha presentato offerte o manifestato interesse in questa fase del procedimento.

La scadenza dei termini per l'avviso pubblico relativo al nuovo ospedale di Carpi ha portato alla ricezione di una singola proposta d'interesse da parte del settore privato. L'Azienda Sanitaria Locale ha formalizzato la presa d'atto della manifestazione e ha costituito un gruppo di lavoro misto per avviare la fase di valutazione tecnica ed economica dell'offerta pervenuta. L'iter procedurale si sposta ora sull'analisi rigorosa delle condizioni di sostenibilità finanziaria e sulla coerenza con gli obiettivi di sviluppo sanitario del territorio emiliano, come specificato nei documenti ufficiali dell'Avviso.