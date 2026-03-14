Oscar Green a Bondielli Coldiretti incorona a Roma la sua ’serra intelligente’

A Roma, Coldiretti ha premiato “La Beppina” di Stefano Bondielli con il riconoscimento Oscar Green nella categoria “Impresa digitale e sostenibile”. L’azienda, situata a Bondielli, si trova in via Romana tra Montignoso e Massa. La vittoria conferma il successo della serra intelligente, considerata la migliore tra le aziende giovanili che si sono candidate.

’La Beppina’ di Stefano Bondielli ce l’ha fatta. L’azienda di via Romana, al confine tra Montignoso e Massa, con la sua serra intelligente, ha conquistato il prestigioso premio Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti nella categoria ’Impresa digitale e sostenibile’. Bondielli porta il florovivaismo nell’era 4.0, abbattendo i costi, aumentando la redditività e aiutando l’imprenditore e la sua famiglia a conciliare lavoro e vita. L’elemento umano, con sua la sua esperienza, resta indispensabile nella gestione quotidiana, ma la sua presenza in serra può non essere sempre necessaria. Una centralina, una sorta di cervellone elettronico, lo affianca e lo sostituisce quando non c’è. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oscar Green a Bondielli. Coldiretti incorona a Roma la sua ’serra intelligente’ Articoli correlati ’Oscar Green’ di Giovani Coldiretti. Azienda apuana in finale a RomaUn’azienda apuana è tra le finaliste premio nazionale Oscar Green di Giovani Coldiretti. A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiNon è solo un ritorno alla terra, ma una scelta consapevole che intreccia tradizione familiare, innovazione e visione contemporanea dell’agricoltura. Aggiornamenti e notizie su Oscar Green Temi più discussi: Oscar Green a Bondielli. Coldiretti incorona a Roma la sua ’serra intelligente’; Florovivaismo, Torselli (ECR-FdI): Congratulazioni a Stefano Bondielli per l’Oscar Green. Tecnologia alleata delle eccellenze del nostro territorio; Lavoro: Coldiretti, 20 anni di Oscar Green, cresce l’innovazione nei campi italiani; Stefano Bondielli tra i finalisti nazionali dell’Oscar Green, il premio Coldiretti dedicato alle imprese agricole under 35 più innovative – Antenna 3. Coldiretti, un’azienda apuana tra le finaliste dell’Oscar greenColdiretti, un’azienda apuana tra le finaliste dell’Oscar green ... msn.com Coldiretti, asssegnati i premi Oscar GreenSono stati consegnati al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, a Roma, i premi Oscar Green, dedicati ai giovani agricoltori che con idee creative e innovative stanno trasformando il modo di produrr ... agroalimentarenews.com Oscar Green Coldiretti ai giovani agricoltori, la Calabria sul podio con la cooperativa Pianogrande: Sono stati consegnati a Roma, nel Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, i premi Oscar Green di Coldiretti, riconoscimento dedicato ai giovani agricoltori che - facebook.com facebook Oscar Green compie vent'anni x.com