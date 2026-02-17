A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti

Silvia Clarelli ha vinto l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti perché ha deciso di dedicarsi all’agricoltura, un settore che conosce bene grazie alla famiglia. Ha avviato un progetto di agricoltura biologica che utilizza tecniche innovative, come l’irrigazione a goccia, per ottimizzare le risorse. La sua scelta nasce dalla passione per la natura e dalla volontà di promuovere pratiche sostenibili. La vittoria arriva dopo anni di impegno e sperimentazioni sul campo.

Non è solo un ritorno alla terra, ma una scelta consapevole che intreccia tradizione familiare, innovazione e visione contemporanea dell’agricoltura. Così prende forma il percorso di Silvia Clarelli, giovane imprenditrice castiglionese che ha trasformato l’eredità agricola del nonno in un progetto produttivo originale: un mulino-laboratorio – realtà unica nel territorio – dove il grano coltivato direttamente diventa farine, pasta artigianale e prodotti da forno. Laureata in storia dell’arte, Silvia ha affiancato alla passione artistica una concreta attività agricola, puntando su qualità, sostenibilità e identità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti Arezzo, 13 febbraio 2026 – Silvia Clarelli, giovane agricoltrice di Castiglionese, riceve l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti per aver avviato un progetto innovativo di agricoltura sostenibile che utilizza tecnologie digitali per ridurre l’impatto ambientale. Oscar gree Toscana 2025: trionfa Silvia Clarelli con l'arte della farina L'Oscar Green premia giovani imprenditrici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti; Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti; Alla castiglionese Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti. A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiNon è solo un ritorno alla terra, ma una scelta consapevole che intreccia tradizione familiare, innovazione e visione contemporanea ... lanazione.it Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiHa trasformato l’eredità di suo nonno in un progetto giovane e radicato, dove creatività e agricoltura si incontrano per dare vita a prodotti autentici e sostenibili ... msn.com Ha trasformato l’eredità di suo nonno in un progetto giovane e radicato, dove creatività e agricoltura si incontrano per dare vita a prodotti autentici e sostenibili. Stiamo parlando di Silvia Clarelli, una giovane donna con due passioni: l’arte, si è laureata in stor - facebook.com facebook