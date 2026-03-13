Un’azienda apuana è tra le finaliste del premio nazionale Oscar Green di Giovani Coldiretti. La cerimonia di consegna si svolge oggi al Centro congressi Palazzo Rospigliosi di Roma, con la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida e del vice direttore della Fao Maurizio Martina. Il riconoscimento, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario, premia le realtà più innovative nel settore agricolo italiano.

Un’azienda apuana è tra le finaliste premio nazionale Oscar Green di Giovani Coldiretti. Il riconoscimento, che compie 20 anni, sarà assegnato oggi, al Centro congressi Palazzo Rospigliosi di Roma, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e del vice direttore della Fao, Maurizio Martina. Si tratta, unica della Toscana, dell’ azienda florovivaistica ‘La Beppina’ di Stefano Bondielli in via Acqualunga a Montignoso. Dopo aver vinto la fase regionale lo scorso novembre, l’azienda del giovane imprenditore correrà per la categoria ’+ Impresa’ dedicata alle realtà under 35 più innovative nel panorama nazionale. All’appuntamento con il premio, quest’anno dal titolo ’Intelligenza naturale’, ci saranno anche per Coldiretti il presidente Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il delegato nazionale Enrico Parisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Oscar Green’ di Giovani Coldiretti. Azienda apuana in finale a Roma

Articoli correlati

A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiNon è solo un ritorno alla terra, ma una scelta consapevole che intreccia tradizione familiare, innovazione e visione contemporanea dell’agricoltura.

Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiArezzo, 13 febbraio 2026 – Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti.

Approfondimenti e contenuti su Oscar Green

Temi più discussi: Coldiretti, venerdì 13 marzo Oscar Green compie 20 anni, le idee anticrisi dei giovani agricoltori; ’Oscar Green’ di Giovani Coldiretti. Azienda apuana in finale a Roma; Oscar Green di Giovani Coldiretti, c'è un'azienda toscana in finale; Cicala a Oscar Green: Giovani e qualità fanno crescere la Basilicata. Ora insieme acceleriamo sulle priorità del settore.

Oscar Green di Giovani Coldiretti, c'è un'azienda toscana in finaleUn’azienda toscana tra le finaliste nazionali dell’Oscar Green di Giovani Coldiretti. In corsa per il premio, che quest’anno taglia il traguardo della ventesima edizione, è l’azienda florovivaistica ... gonews.it

Il 13 marzo le finali degli Oscar Green di ColdirettiRoma, 10 mar. (askanews) – Le idee anti crisi dei giovani agricoltori italiani saranno al centro dell’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro, ... askanews.it

#OscarGreen compie 20 anni, idee anticrisi giovani agricoltori. La finali 2026 a Roma con #Lollobrigida e #Martina @coldiretti x.com

OSCAR GREEN DI COLDIRETTI BASILICATA: ECCO I VINCITORI San Mauro Forte, nel materano, ha ospitato la finale regionale dell’Oscar Green di Basilicata, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giova facebook