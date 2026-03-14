A San Siro, la curva ha esposto il primo striscione dedicato al difensore dell’Inter, mentre sul campo i tifosi hanno intonato cori di orgoglio. La partita è iniziata con il sostegno visibile dei supporters, che hanno ricordato il giocatore attraverso parole e gesti di affetto. La scena si è svolta sotto gli occhi di giocatori e pubblico presenti nello stadio.

Con uno striscione San Siro si è schierato al fianco di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro non è in campo per Inter-Atalanta, ma dalla panchina - a causa della contusione alla tibia rimediata durante il derby ancora non del tutto smaltita - avrà certamente apprezzato il pensiero dei propri tifosi. Era quasi trascorso un quarto d'ora dall'inizio della sfida contro la Dea che dal secondo anello verde si sono viste comparire tre parole: "Bastoni orgoglio nostro". E poi cori per lui, tanti, come quelli che il difensore aveva ascoltato, sempre in casa, già nella partita contro il Genoa; canti che si contrappongono ai fischi che da quell'Inter-Juventus del 14 febbraio (e dall'episodio della simulazione in cui Kalulu ha pagato con un rosso) l'hanno seguito in diversi stadi d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Bastoni orgoglio nostro", poi i cori: così San Siro riabbraccia Alessandro

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