Ordigno bellico ad Aprilia completate le operazioni di brillamento

Nel primo pomeriggio di oggi, i militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito hanno portato a termine le operazioni di brillamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. L'ordigno era stato trovato all’interno di un’area di cantiere in via della Cogna, ad Aprilia, e la bonifica è stata completata con successo.

Completate con successo nel primo pomeriggio di oggi, da parte dei militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, le operazioni di bonifica complessa dell'ordigno della II guerra mondiale, ritrovato ad Aprilia all'interno di un'area di cantiere sita in via della Cogna.Le attività sono iniziate nelle primissime ore della mattina, con la costituzione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), al quale hanno preso parte, il Comune di Aprilia, i vigili del fuoco, le forze di polizia, l'Asl, l'Ares 118, le associazioni di volontariato di protezione civile di Aprilia, la croce rossa militare e i gestori dei servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento: residenti evacuatiUn ordigno inesploso della seconda Guerra Mondiale è stato trovato ad Aprilia nei giorni scorsi, il brillamento è disposto per sabato: le misure del... Ordigno bellico ad Aprilia, ecco le misure di sicurezzaEmergono nuovi dettagli sul piano per le operazioni di despolettamento e brillamento della bomba d'aereo di 500 libbre, rinvenuta nella zona di Campo... Contenuti utili per approfondire Ordigno bellico Temi più discussi: Ordigno bellico ad Aprilia, ecco le misure di sicurezza; Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento: residenti evacuati; Ordigno bellico a Campo di Carne: scatta il piano sicurezza ad Aprilia; Ordigno bellico ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento. Aprilia, completate con successo le operazioni di rimozione dell’ordigno bellicoSi sono concluse con successo nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico di nazionalità americana, risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso 19 dicembre i ... radioluna.it Ordigno bellico ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamentoSabato 14 marzo, dalle 8:30 alle ore 14:30 circa, si svolgeranno le operazioni di despolettamento e brillamento di una bomba d'aereo di 500 ... msn.com PESCASSEROLI. Trovato ordigno bellico, sul posto il Genio pioneri di Rima Un ordigno bellico è stato rinvenuto a Pescasseroli. La situazione è stata gestita del nucleo artificieri del Genio Pionieri di Roma e alla presenza dei carabinieri della stazione di Pesc - facebook.com facebook Ordigno bellico sulla spiaggia di Vasto: fatto brillare x.com