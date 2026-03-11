Ordigno bellico ad Aprilia ecco le misure di sicurezza

Nella zona di Campo di Carne, ad Aprilia, è stata trovata una bomba d'aereo da 500 libbre lo scorso 19 dicembre. Le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza che prevede operazioni di despolettamento e brillamento dell'ordigno. Sono state adottate misure specifiche per garantire la sicurezza durante le procedure di rimozione. Nessun dettaglio sulle fasi successive delle operazioni è stato ancora comunicato.

Emergono nuovi dettagli sul piano per le operazioni di despolettamento e brillamento della bomba d'aereo di 500 libbre, rinvenuta nella zona di Campo di Carne, ad Aprilia, lo scorso 19 dicembre. Un piano dettagliato che è stato delineato nel corso delle riunioni del Tavolo di coordinamento che ci sono state in Prefettura alla presenza delle strutture operative provinciali interessate dalle attività di disinnesco, comprese le società pubbliche e private erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli enti gestori della viabilità e del trasporto. Alle operazioni che sono in programma dalle 8.30 alle 14.30, circa, di sabato 14 marzo e che... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

