Il premier ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che l’Ucraina ha messo un blocco petrolifero sul suo Paese e ha accusato il presidente Zelensky di aver mentito riguardo ai danni a un oleodotto importante. Orbán ha ribadito la sua posizione, sostenendo che l’Ucraina non avrebbe fornito informazioni accurate sui danni causati all’infrastruttura energetica. La polemica riguarda la comunicazione sui danni all’oleodotto e le conseguenti ripercussioni politiche.

Il premier ungherese Viktor Orbán ha ribadito la sua affermazione secondo cui l’Ucraina ha imposto al suo Paese un “blocco petrolifero” e ha accusato il presidente Volodymyr Zelensky di “mentire” sull’entità dei danni a un oleodotto chiave. “Non stanno ancora attaccando le persone o le nostre città, ma la nostra economia. Dopotutto, se non scorre petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, si verificherà il caos economico”, ha dichiarato Orbán, mentre le tensioni tra Budapest e Kiev si intensificavano a causa dell’interruzione del transito del petrolio russo. Il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Orbán accusa Zelensky di aver mentito sui danni all'oleodotto

Ucraina, botta e risposta tra Zelensky e von der Leyen nell’anniversario dell’invasione. Dall’oleodotto Druzhba all’adesione: i punti di frizioneNon più tardi di una settimana fa, Volodymyr Zelensky e soprattutto i leader europei immaginavano la giornata del 24 febbraio come un’occasione per...

Leggi anche: Ucraina: Orban, 'con voto asset russi, danni irreparabili a Ue'

Orbán Clashes with Zelensky Over Ukraine Support #worldnews #news

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Orban accusa Zelensky di minacciare la sicurezza energetica ungherese; Orban accusa Zelensky di politica anti-ungherese!; Zakharova (Russia): Gli europei stiano sotto al tavolo delle trattative, nessuno li ha invitati; L’oleodotto della discordia, Bruxelles le tenta tutte per piegare Orbán.

Ucraina: Orban accusa Zelensky (e l'Ue). In Italia un Sasso contro il governo - facebook.com facebook

Mosca: lavoro non finito e accusa gli europei per l’atomica all’Ucraina - la Repubblica x.com