Eroina liquida nascosta in tessuti | smantellata rete di traffico internazionale tra Asia e Italia

Le forze dell’ordine di Pesaro e Viterbo hanno smantellato una rete di traffico internazionale di eroina. Gli agenti hanno scoperto un carico nascosto tra lenzuola e asciugamani, nascosto tra i tessuti. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni sospetti e alla confisca di ingenti quantità di droga.

Un carico insolito, camuffato tra le pieghe di lenzuola e asciugamani, ha svelato un’operazione di traffico internazionale di eroina che ha visto protagoniste le forze dell’ordine di Pesaro e Viterbo. L’arresto di un uomo residente nel Viterbese segna un importante passo nella lotta contro la diffusione di sostanze stupefacenti, mettendo in luce un metodo di occultamento sofisticato e audace. L’intera vicenda, svoltasi tra il Sud-Est asiatico e l’Italia, ha richiesto mesi di indagini e un’abile strategia per smascherare la rete criminale. Tutto è iniziato con un’analisi dei flussi di traffico provenienti dal Sud-Est asiatico, una regione tristemente nota per la produzione di eroina.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Asia Italia Smantellata in Spagna la più potente rete di traffico di metamfetamine d’Europa: droga nascosta nel marmo importato dal Messico È stata smantellata in Spagna una delle più grandi reti di traffico di metamfetamine in Europa, nascosta nel marmo importato dal Messico. "Carini snodo strategico per il traffico dati tra Europa, Africa e Asia": Open Hub entra nella rete Mediterra Carini diventa un punto chiave per il traffico digitale tra tre continenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel corso delle investigazioni sono stati accertati e cristallizzati oltre 250 episodi di spaccio, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di diverso tipo, tra cui Marijuana, Eroina e Cocaina #Cronaca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.