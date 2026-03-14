‘Operazione Batiscafo Trieste’ | scienza audacia e visione pionieristica Proiezione in anteprima a Milano

Lunedì a Milano si tiene un'anteprima dedicata all’operazione Batiscafo Trieste, un progetto che unisce tecnologia avanzata e coraggio per esplorare le profondità marine. L’evento riunisce ricercatori, ingegneri e appassionati interessati a conoscere i dettagli delle attività svolte e i risultati ottenuti. La presentazione si concentra sui progressi fatti e sulle sfide affrontate durante le esplorazioni subacquee più impegnative.

Milano, 14 marzo 2026 – Racconta una storia di scienza, audacia e visione pionieristica la produzione cinematografica ‘Operazione Batiscafo Trieste’: una sfida nata per un futuro di pace nel tempo della Guerra Fredda, ricostruita attraverso le voci dei protagonisti e immagini d'archivio nell'ambito del Progetto Batiscafo Trieste. Commissionato dal Comune di Trieste, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory e prodotto da Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e Armundia, il film sarà proiettato in anteprima martedì 17 marzo, alle 19, al Cinema Arlecchino di Milano. Interverrà Massimiliano Finazzer Flory e sarà presente in sala Marie-Laure Piccard figlia di Jacques Piccard. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Operazione Batiscafo Trieste’: scienza, audacia e visione pionieristica. Proiezione in anteprima a Milano Articoli correlati Il docufilm sul batiscafo Trieste in anteprima all'AristonIl docufilm “Operazione Batiscafo Trieste”, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 marzo... Il batiscafo Trieste sbarca nelle scuole, ecco il tour italianoSono passati ben 66 anni dall’impresa storica del batiscafo Trieste, che il 23 gennaio 1960 toccava il punto più profondo della crosta terrestre, il... Contenuti utili per approfondire Operazione Batiscafo Trieste Temi più discussi: Roma, 6 marzo, torna a casa il Batiscafo Trieste; Com’è profondo il mare in batiscafo; Operazione Batiscafo Trieste, proiezione a Napoli; Bertrand Piccard: Il mio aereo a idrogeno volerà su Napoli per i 75 anni del Trieste. La storia del batiscafo Trieste in un documentarioIl regista Massimiliano Finazzer Flory racconta la vicenda del mezzo con cui Jacques Piccard e Don Walsh scesero nel punto più profondo dell'oceano mai raggiunto. E nella cui realizzazione il capoluog ... rainews.it Batiscafo Trieste, il film sull'impresa presentato alla Fondazione Banco di NapoliÈ stato presentato mercoledì 11 marzo alla Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali il film-documentario Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer Flory, dopo una prima proiezione ... napoli.repubblica.it Alla Fondazione Banco di Napoli la presentazione e proiezione del film "Operazione batiscafo Trieste". Una storia internazionale rivive per il grande schermo - facebook.com facebook La proiezione del film "Operazione Batiscafo Trieste". Messaggio del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/_Evento100326 #OpenCamera x.com