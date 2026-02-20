Il batiscafo Trieste sbarca nelle scuole ecco il tour italiano

Il batiscafo Trieste ha fatto il suo primo tour nelle scuole italiane, portando un pezzo di storia sottomarina. L’evento ripercorre i 66 anni dall’impresa del 23 gennaio 1960, quando raggiunse i 10.911 metri nella fossa delle Marianne. La scelta di coinvolgere le scuole mira a suscitare interesse tra gli studenti per l’esplorazione oceanica. Durante le visite, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino i modelli e le fotografie di quella memorabile immersione. Il viaggio nel mondo sottomarino continua a ispirare nuove generazioni.

Sono passati ben 66 anni dall'impresa storica del batiscafo Trieste, che il 23 gennaio 1960 toccava il punto più profondo della crosta terrestre, il cosiddetto abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11mila metri negli abissi marini. Un'avventura che la città di Trieste, dove il batiscafo è stato concepito per iniziativa di Auguste e Jacques Piccard, ha idealmente rivissuto in questi mesi, attraverso la ricostruzione del modello progettata dal Comune di Trieste. Se ne parlerà sabato 21 e domenica 22 febbraio all'Eudi Show Bologna, il più importante appuntamento della subacquea in Italia e uno dei principali del settore al mondo, con decine di migliaia di visitatori che ogni anno invadono le corsie del salone espositivo.