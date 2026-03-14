Operazione aggancio fallita il Palermo cade sotto i colpi del Monza | finisce 3-0 come all' andata

Il Monza ha battuto il Palermo 3-0 in una partita valida per il campionato di Serie B, confermando il risultato dell'andata. I padroni di casa sono stati efficaci davanti alla porta e hanno conquistato i tre punti, mentre i rosanero non sono riusciti a reagire nonostante una buona prestazione generale. La gara si è conclusa con la vittoria netta del Monza.

Petagna, Ciurria e Colombo nel finale mandano al tappeto la squadra di Inzaghi. Buon approccio e chances nel primo tempo, nella ripresa la qualità dei brianzoli è venuta fuori. Ancora una volta i rosanero non riescono a vincere uno scontro diretto: la promozione diretta si allontana Non è bastata una buona prestazione al Palermo di Pippo Inzaghi per uscire dall'U Power con punti in tasca: a Monza i rosanero vengono sconfitti 3-0, al termine di una gara nella quale i padroni di casa sono stati cinici e concreti sfruttando le chances create. Petagna, Ciurria e Colombo puniscono gli ospiti e consegnano tre punti fondamentali ai brianzoli, che tornano così a +6 sui rosanero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Monza-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cerca l'aggancio, Le Douaron in vantaggio su JohnsenLe ultime dopo la rifinitura mattutina di Torretta: Peda confermato come braccetto di destra. Serie A, operazione aggancio: come la Juve ha messo il Napoli nel mirinoDopo mesi difficili e con l’avvio della gestione Spalletti, la Juventus riesce a rimettersi in corsa per lo Scudetto, piazzandosi in quarta...