Serie A operazione aggancio | come la Juve ha messo il Napoli nel mirino

La Juventus ha iniziato un percorso di risalita in Serie A, posizionandosi attualmente in quarta posizione, a un punto dal Napoli. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina partenopea e i recenti risultati, i bianconeri puntano a consolidare il loro piazzamento e a ridurre le distanza con la capolista. Questa fase di stagione si rivela decisiva per entrambe le squadre nella corsa allo scudetto.

Dopo mesi difficili e con l’avvio della gestione Spalletti, la Juventus riesce a rimettersi in corsa per lo Scudetto, piazzandosi in quarta posizione, a -1 dal Napoli: l’obiettivo, ora, è blindare il terzo posto e superare i partenopei. Questo è il risultato di una vera e propria metamorfosi tattica e mentale avvenuta nell’ultimo mese. La “cura Spalletti” e la svolta tattica. Il cambio di guida tecnica ha dato una scossa decisiva. Dalla decima giornata in poi, la Juventus ha viaggiato a una media di 2,2 punti a partita, totalizzando 24 punti in 11 gare, rispetto alla media di Igor Tudor pari a 1,58 punti a partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio | .it; Juventus-Cremonese formazioni ufficiali | Spalletti va sul sicuro.

Serie A: il Lecce ferma la Juventus, è solo 1-1 allo Stadium - I bianconeri dominano nel primo tempo, ma Banda li punisce. msn.com