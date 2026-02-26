Errico FI sollecita pagamento stipendi agli operai della Comunità Montana Alto Tammaro-Titerno

“Secondo quanto riferito dai lavoratori – spiega il consigliere regionale – l’ultimo stipendio percepito risalirebbe ad agosto 2025. Resterebbero ancora da corrispondere sei mensilità. Una condizione che coinvolge decine di famiglie e che sta generando forte preoccupazione sul territorio. È mio dovere istituzionale chiedere chiarezza e attivare ogni iniziativa utile affinché venga garantito quanto spetta a questi lavoratori. Non è accettabile che chi svolge attività fondamentali per la tutela ambientale e la sicurezza delle aree interne sia senza stipendio da mesi”. “In momenti come questo non servono polemiche strumentali né contrapposizioni politiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Stipendi bloccati da mesi: l’allarme dei forestali dell’Alto Tammaro-TiternoIl dibattito politico si accende, ma sul territorio restano le difficoltà concrete di decine di famiglie.

