Openda Juve il belga può cambiare ruolo per questa seconda parte di stagione! L’ultima idea di Spalletti che condiziona il mercato

Openda Juve, il calciatore belga potrebbe cambiare ruolo nella seconda parte della stagione, secondo le ultime indicazioni di Spalletti. L’allenatore sta valutando di spostarlo in fascia per ottimizzare le risorse offensive e garantire maggiore freschezza durante le partite. Questa modifica tattica potrebbe influenzare anche le strategie di mercato della Juventus, in un momento di importante pianificazione per la rosa.

Openda Juve: Spalletti studia la mossa per la seconda parte di stagione. Il belga scalerà in fascia per garantire riposo e strappi al posto del turco. La Juventus si prepara a una vera e propria evoluzione tattica che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. Mentre la dirigenza lavora per puntellare l’organico con una prima punta fisica, all’interno della rosa sta prendendo corpo una soluzione interna che stuzzica non poco la fantasia dello staff tecnico. I riflettori sono puntati su Loïs Openda: l’ attaccante belga, finora impiegato prevalentemente come riferimento centrale per necessità numerica, è pronto a cambiare pelle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

