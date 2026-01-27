Spalletti analizza il momento di Openda, attaccante della Juventus, in vista della sfida contro il Monaco. Il tecnico italiano ha condiviso le sue aspettative sul contributo del giocatore e sulle sue sensazioni di pressione, sottolineando l’importanza della prestazione individuale nel contesto della partita. Un approfondimento sullo stato di forma e sulle strategie in campo per la squadra bianconera.

di Francesco Spagnolo Openda Juve, Spalletti spiega nei dettagli il momento del belga e cosa si aspetta da lui nella partita contro il Monaco di domani. Le ultime. Dopo un lungo periodo senza la maglia da titolare, Openda ritroverà spazio nell’undici iniziale contro il Monaco. Alla vigilia della sfida di Champions League, Spalletti, allenatore della Juve, ha fatto il punto sul giocatore spiegando alcuni dettagli. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SPALLETTI SU OPENDA – «Allora lì non è molto il significato della parola, ma è il rapporto che hai con i calciatori che poi ti permette di esprimerti qualche volta in modo un po’ più deciso o che venga interpretato in modo più deciso dall’esterno, ma poi internamente è un modo di fare quotidiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, Spalletti rivela questo sul belga: «Sente molto la pressione. Cosa mi aspetto da lui contro il Monaco»

Approfondimenti su Openda Juve

In vista della partita di Champions contro il Monaco, Spalletti ha presentato le sue considerazioni alla vigilia dell’incontro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Openda Juve

Argomenti discussi: Juventus, nè Zirkzee, nè Chiesa: ecco l'attaccante che ha chiesto Spalletti per vincere l'ultima scommessa; Kolo Muani piace a Spalletti: segnali incoraggianti dall'Inghilterra, la Juve ci riprova; I convocati di Luciano Spalletti per Juventus-Benfica: out 3 Bianconeri; Creare non serve se poi non fai gol: Juve, David e Openda tornano nel mirino.

Spalletti: Openda, una cosa lo limita. Mercato? Siamo forti, però...La conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Juve, ultima giornata della fase campionato di Champions: Giocheremo senza l'assillo della qualificazione ... corrieredellosport.it

Juve, Spalletti: Giocheranno Openda e Koop. Conte? Pensavo fosse AI18:00 - Luciano Spalletti presenta Monaco-Juventus, gara valida per l’ottava giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com. tuttomercatoweb.com

CorSport - Juventus, il Bologna su Openda: come stanno le cose - facebook.com facebook

#Openda via dalla #Juve Cosa sta succedendo x.com