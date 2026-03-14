Il 9 marzo 2026, sarà introdotta OpenClaw, una piattaforma open-source che permette ai modelli linguistici di diventare agenti autonomi. Questi agenti possono interagire con email, calendari e sistemi di messaggistica. L’obiettivo è migliorare l’automazione delle attività digitali, offrendo strumenti più flessibili per gestire le comunicazioni quotidiane. La novità interessa l’ecosistema digitale italiano, che si prepara a questa evoluzione.

Il 9 marzo 2026, l’ecosistema digitale italiano si prepara a un cambiamento strutturale con l’arrivo di OpenClaw, una piattaforma open-source che trasforma i modelli linguistici in agenti autonomi capaci di agire su email, calendari e messaggistica. Questa soluzione self-hosted promette di colmare il divario tra la semplice conversazione testuale e l’esecuzione pratica dei task operativi, offrendo un assistente digitale che non risponde ma agisce realmente. La piattaforma sta già attirando l’attenzione delle amministrazioni locali cinesi, che stanno costruendo misure di sostegno attorno all’ecosistema del progetto per promuovere il concetto di impresa monouomo potenziato dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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