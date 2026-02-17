OpenAI | acquisito il fondatore di OpenClaw per potenziare gli agenti AI e affrontare sfide di sicurezza

OpenAI ha comprato Peter Steinberger, il fondatore di OpenClaw, per rafforzare i propri agenti di intelligenza artificiale e migliorare la sicurezza. Steinberger ha sviluppato un sistema di AI che aiuta a prevenire attacchi informatici e malfunzionamenti. L’azienda vuole integrare questa tecnologia per rendere i propri prodotti più affidabili e sicuri. La mossa mira a rispondere alle crescenti minacce nel settore digitale.

OpenAI Acquisisce il Creatore di OpenClaw: Una Svolta Strategica nel Mondo degli Agenti AI. OpenAI ha annunciato l'acquisizione di Peter Steinberger, il fondatore di OpenClaw, un progetto di intelligenza artificiale che ha rapidamente attirato l'attenzione della Silicon Valley. L'operazione, resa pubblica da Sam Altman tramite il social network X il 16 febbraio 2026, mira a potenziare le capacità multi-agente di OpenAI e a diffondere l'uso di agenti AI, in un momento di cambiamenti interni e crescente competizione nel settore. Un Talento Fuori dal Coro: Peter Steinberger e la Filosofia di OpenClaw.🔗 Leggi su Ameve.eu OpenClaw e OpenAI: creatore Steinberger guida sviluppo agenti AI, progetto in fondazione indipendente. Il 16 febbraio 2026, Peter Steinberger, fondatore di OpenClaw, ha annunciato di aver preso un ruolo di rilievo in OpenAI, una delle aziende più importanti nel settore dell'intelligenza artificiale. OpenClaw: creatore verso OpenAI, rivoluzione in vista per gli agenti digitali autonomi. Peter Steinberg, inventore di OpenClaw, ha deciso di trasferirsi a OpenAI, la società di San Francisco guidata da Sam Altman, per contribuire allo sviluppo di agenti digitali sempre più autonomi.