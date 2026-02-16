OpenClaw e OpenAI | creatore Steinberger guida sviluppo agenti AI progetto in fondazione indipendente

Il 16 febbraio 2026, Peter Steinberger, fondatore di OpenClaw, ha annunciato di aver preso un ruolo di rilievo in OpenAI, una delle aziende più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale. La sua decisione arriva dopo aver guidato con successo lo sviluppo di agenti AI attraverso la fondazione indipendente OpenClaw, che si occupa di progetti open source nel campo dell’intelligenza artificiale. Steinberger ha spiegato di voler portare le sue competenze a un livello superiore, contribuendo a migliorare le tecnologie di OpenAI e a innovare i sistemi di intelligenza artificiale.

OpenClaw a OpenAI: il creatore Peter Steinberger guida la svolta degli agenti AI. Una svolta significativa nel mondo dell'intelligenza artificiale si è concretizzata il 16 febbraio 2026 con l'annuncio che Peter Steinberger, fondatore del progetto open source OpenClaw, ha accettato un ruolo in OpenAI. Parallelamente, il progetto OpenClaw stesso è stato trasferito in una fondazione indipendente, sostenuta finanziariamente dall'azienda di Sam Altman. Questa mossa strategica mira a rafforzare lo sviluppo di agenti AI più autonomi e a garantire la continuità di un ecosistema collaborativo.