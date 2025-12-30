Scontro Ferrari cinghiale | Ora dovrà restituire 70mila euro del maxi risarcimento

Un incidente a Macerata ha coinvolto una Ferrari 360 Modena, andata distrutta da un incendio nel corso della notte. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale contro un cinghiale, considerato causa del sinistro. La vicenda si è conclusa con il riconoscimento di un maxi risarcimento di 70.000 euro, che ora dovrà essere restituito dall’animale, simbolicamente, attraverso il procedimento giudiziario.

Macerata, 30 dicembre 2025 – Una Ferrari 360 Modena in fiamme nel cuore della notte, un cinghiale sul banco degli imputati e un assegno pubblico già staccato. Ma la Corte d’Appello spegne tutto: l’incidente non è colpa della Regione e il risarcimento va restituito, euro su euro. La Corte d’Appello: l’ex sindacalista dovrà restituire tutto. A distanza di anni, la Corte d’Appello di Ancona ha riscritto da capo il finale dell’incidente avvenuto nella notte del 6 agosto 2018 lungo la Statale 77, a Muccia: niente colpa della Regione Marche per l’impatto con il cinghiale, niente responsabilità per la gestione della fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro Ferrari cinghiale: “Ora dovrà restituire 70mila euro del maxi risarcimento” Leggi anche: Insegnava da anni senza laurea: condannato falso professore in Lombardia, dovrà restituire 63mila euro Leggi anche: Il professore con due lauree finte dovrà restituire 63mila euro: aveva insegnato anche a Cantù Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scontro Ferrari cinghiale: “Ora dovrà restituire 70mila euro del maxi risarcimento” - In primo grado Regione condannata a pagare, ma per la Corte d’Appello l’automobilista deve ridare indietro i soldi ... ilrestodelcarlino.it

Genoa-Inter, scontro tra gli ultras. Tre poliziotti feriti VIDEO Violenti scontri tra le tifoserie fuori al Ferrari con lancio di oggetti e razzi. A fuoco una vettura https://www.ilnapolista.it/2025/12/genoa-inter-scontro-tra-gli-ultras-tre-poliziotti-feriti-video/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.