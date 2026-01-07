Emily in Paris 6 si farà | Netflix rinnova la serie dopo il successo della quinta stagione

Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione, confermando il continuo interesse degli spettatori per le avventure di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins. Dopo il successo della quinta stagione, la serie prosegue nel raccontare le vicende della giovane americana a Parigi, mantenendo il suo stile sobrio e raffinato. La nuova stagione promette di approfondire ulteriormente i personaggi e le loro storie, continuando a coinvolgere il pubblico affezionato.

La lunga storia d'amore tra Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, e il pubblico di Netflix non sembra destinata a interrompersi. A circa due settimane dal debutto della quinta stagione, Emily in Paris è stata infatti già rinnovata per una sesta stagione, confermando la solidità di uno dei titoli più riconoscibili della piattaforma. Una decisione quasi inevitabile, alla luce dei risultati ottenuti dagli ultimi dieci episodi, rilasciati il 18 dicembre 2025. In appena 11 giorni, la quinta stagione ha totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni a livello globale, raggiungendo il secondo posto nella Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese.

