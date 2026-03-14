In Iran, i canti di “Morte al dittatore” si sentono nei cortili delle università, mentre gli studenti dell’Università Shahid Beheshti di Teheran alzano le mani sopra la testa e le agitano. Oltre le ville di Mojtaba, l’Iran ha costruito un “ecosistema perfetto” in Inghilterra, secondo alcune fonti. Le scene si svolgono in un contesto di proteste universitarie e di attività di protesta.

“Un fantasma si aggira in occidente: l'imbecille antimperialista”. Intervista al giornalista inglese Brendan O'Neill Della Repubblica islamica di Khamenei resta solo il cognome. La cordata di Mojtaba e le rivalità Canti di “Morte al dittatore” rimbombano nei cortili delle università iraniane. Manifestanti dell’Università Shahid Beheshti di Teheran alzano le mani sopra la testa e le agitano per irridere il defunto Ali Khamenei, il cui braccio destro rimase paralizzato in un attentato nel 1981. Alla Sharif University of Technology hanno appeso dei topi giocattolo agli alberi, un riferimento a Khamenei che si nascondeva nei bunker di Teheran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Oltre le ville di Mojtaba. L’Iran ha costruito un “ecosistema perfetto” in Inghilterra

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