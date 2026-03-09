Ville e appartamenti vicino a William e Kate | gli affari di Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Ayatollah Ali Khamenei, possiede un patrimonio immobiliare che include ville e appartamenti nelle vicinanze di William e Kate. Si tratta di beni di pregio che sarebbero stati ereditati dal padre, il predecessore a guida suprema dell'Iran. La proprietà immobiliare di Khamenei viene ora al centro di attenzione per la sua ubicazione e il valore stimato.

Il figlio dell'ex Ayatollah Ali Khamenei avrebbe ereditato dal padre, oltre al titolo di guida suprema dell'Iran, anche un prestigioso patrimonio immobiliare. Secondo quanto rivelato da Bloomberg nelle scorse ore, infatti, Mojtaba Khamenei possiederebbe almeno 13 immobili nella capitale della Gran Bretagna, per un valore complessivo stimato in circa 250 milioni di euro: il timore di chi ha realizzato l'inchiesta è che questi possano essere utilizzati come basi per lo spionaggio internazionale. Nelle disponibilità del nuovo Ayatollah risulterebbero 11 ville site ad Hampstead, esclusivo e lussuoso quartiere residenziale nel nord di Londra famoso per le sue esclusive proprietà, spesso definite come parte della "via dei miliardari". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all'ambasciata israeliana di Londra: l'allarme degli 007Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale...

